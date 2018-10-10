Полис ОСАГО подорожает сильнее, чем ожидалось

Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на поправки, подготовленные Минфином. В документе говорится, что Минфин готов разрешить страховщикам, начиная с сентября следующего года, устанавливать стоимость полиса ОСАГО на 30% ниже или выше базовых тарифов Центробанка; с сентября 2020 года – на 40%. Законопроект уже направлен в правительство.