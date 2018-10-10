Полис ОСАГО подорожает сильнее, чем ожидалось
Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на поправки, подготовленные Минфином. В документе говорится, что Минфин готов разрешить страховщикам, начиная с сентября следующего года, устанавливать стоимость полиса ОСАГО на 30% ниже или выше базовых тарифов Центробанка; с сентября 2020 года – на 40%. Законопроект уже направлен в правительство.
Комментарии5
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tv_victim 10 октября 2018 | 08:37
Странно... Обычно все дешевеет, а тут....
antiboh 10 октября 2018 | 08:48
tv_victim: ..с каждым днём всё радостнее жить..."(с)
biathlete 10 октября 2018 | 08:40
Никогда такого не было. И вот, опять!
ivanov356 10 октября 2018 | 08:42
Разрешат понизить или повысить - полис подорожает и раньше срока.
vata_putya 10 октября 2018 | 08:55
естестенно "убыточные" стаховщики поднимут всем на 30-40%. совсем прихренели мрази