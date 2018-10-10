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08:31, 10 октября 2018

Социологи зафиксировали улучшение отношения украинцев к России

Об этом пишет РБК. Согласно совместному исследованию «Левада-центра» и Киевского международного института социологии, 48% опрошенных украинцев сказали, что сейчас положительно относятся к России. Это на 11% больше, чем год назад. О плохом отношении к России заявили чуть больше 30% украинцев. При этом отношение россиян к Украине за последний год существенно не изменилось. О положительном отношении к соседней стране заявил каждый третий респондент.

Комментарии

21

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stasew 10 октября 2018 | 08:39

Офигенное исследование,а кто проводил ?Это только русским норма,сглатывают всё.Неужели верите ,что после предательства,воровства и убийства украинцев кто-то лучше относится?Лишняя хромосома по ватным мозгам бьёт?
Вы изгои во всём мире,нерукопажатное быдло......
Прошу к столу,вскипело...

bozman_xl 10 октября 2018 | 08:47

stasew: Улучшение отношения украинцев к России.. ---------------------------------------------------------------------------------------
Это расплывчатый опрос. Необходимо разделить на отношение к народу России и отношение к руководству России. Тут явно будут противоположные мнения.

noxepy_88 10 октября 2018 | 08:48

stasew: Поросёночек, это зрада, чи перемога?

socialism 10 октября 2018 | 09:34

stasew: Что, не по вкусу правда? На Украине далеко не все бандеровцы типа вас. И хорошо, что такого как вы, русофобского, зомбированного бандеровским враньём и шизофренией быдла на Украине не большинство. И потому ваши часы сочтены. Не будуте вечно править Украиной и беспредельничать.

pedrobutylkovich 10 октября 2018 | 09:40

socialism: И Трибунал над хунтой и хунтятами тоже не за горами.

parasuk_ 10 октября 2018 | 08:46

А тут bbc еще опубликовало статью про разбегающуюся порашкину орду. Чем вызвали истерику у кастрюлеголовых :)

vladimir1_57 10 октября 2018 | 08:48

Не ... нам этого не нать ..... пусть питуют в гейропу

ukrainian_katherina 10 октября 2018 | 08:48

Это вранье. Не там исследовали. Выборка была среди беженцев в Россию? У меня военные вертолеты летают отслеживать границу (Харьков) и запрещены фейерверки, т.к. беженцев много, они могут подумать, что это обстрел, у нас на посадку заходят малые самолеты на военный аэродром в центре города, чтобы быстро доставить ребят в госпиталь. Как я отношусь к вашему тупому внешнеполитическому режиму? Да я его ненавижу.

noxepy_88 10 октября 2018 | 08:55

ukrainian_katherina: Не боись, котик. Следующий президент Украины - Рамзан Кадыров. Все пучком у вас будет!

polikarpich 10 октября 2018 | 08:58

noxepy_88: А ты его правда сильно боишься, пупсик?

dpichugin 10 октября 2018 | 08:59

noxepy_88: Следующий президент Украины - Рамзан Кадыров.
--------
маловероятно. путину осталось совсем мало, а кадырка раком далеко не уползет.

skull____ 10 октября 2018 | 09:18

ukrainian_katherina: Ваших ребят кто-то просил лезть в Донбасс? Захотели помародерить и пожечь ватку, ну вот пусть и не обижаются.
Неужели Порошенко было так трудно было приехать в Донбасс и начать переговоры, ничего сверхъестественного они не просили? Нет, нужно было лизнуть нациков и начать войну. А теперь Россия виновата?(

socialism 10 октября 2018 | 09:36

ukrainian_katherina: ненавижу
============
Вы на Украине в меньшинстве. И это славно. Перемены в отношениях с Россией
не за горами. И изгнание бандеровцев в их щели, откуда они повылазили, тоже дело времени.

(комментарий скрыт)

compare 10 октября 2018 | 08:50

зачем так врать?

eniro 10 октября 2018 | 08:57

compare: А что Вы хотите от отделившейся группы пенсионеров, бывшей "Школы социальной работы"? Они тоже хотят кушать.

borninussr 10 октября 2018 | 08:55

- У нас все налаживается. Мы с парнем стали меньше ругаться.
- Потому, что он больше с тобой не живет?

lynat 10 октября 2018 | 09:01

Из какого места кацапы выковыряли очередное "исследование"? ))) Смешные.)

fekoff 10 октября 2018 | 09:03

бред.

(комментарий скрыт)

justlooking 10 октября 2018 | 09:05

Ну, это только русские могут давать такие "исследования". Почему Левада, какова выборка, в каких городах проводилось, возраст опрошенных? Может в Харькове перед пенсионным фондом?

pedrobutylkovich 10 октября 2018 | 09:13

justlooking: А какая разница где? Главное что опрос был среди граждан Украины...

tinon 10 октября 2018 | 09:27

Хм... И это после публикаций о падении рейтинга власти среди населения РФ?!..
Понятно, что приходится врать про оккупированных соседей!
Полагаю, они нас не простят.
Потому что простить откровенного врага в разы проще, чем предавшего друга.

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