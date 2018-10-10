Социологи зафиксировали улучшение отношения украинцев к России
Об этом пишет РБК. Согласно совместному исследованию «Левада-центра» и Киевского международного института социологии, 48% опрошенных украинцев сказали, что сейчас положительно относятся к России. Это на 11% больше, чем год назад. О плохом отношении к России заявили чуть больше 30% украинцев. При этом отношение россиян к Украине за последний год существенно не изменилось. О положительном отношении к соседней стране заявил каждый третий респондент.
Комментарии21
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stasew 10 октября 2018 | 08:39
Офигенное исследование,а кто проводил ?Это только русским норма,сглатывают всё.Неужели верите ,что после предательства,воровства и убийства украинцев кто-то лучше относится?Лишняя хромосома по ватным мозгам бьёт?
Вы изгои во всём мире,нерукопажатное быдло......
Прошу к столу,вскипело...
bozman_xl 10 октября 2018 | 08:47
stasew: Улучшение отношения украинцев к России.. ---------------------------------------------------------------------------------------
Это расплывчатый опрос. Необходимо разделить на отношение к народу России и отношение к руководству России. Тут явно будут противоположные мнения.
noxepy_88 10 октября 2018 | 08:48
stasew: Поросёночек, это зрада, чи перемога?
socialism 10 октября 2018 | 09:34
stasew: Что, не по вкусу правда? На Украине далеко не все бандеровцы типа вас. И хорошо, что такого как вы, русофобского, зомбированного бандеровским враньём и шизофренией быдла на Украине не большинство. И потому ваши часы сочтены. Не будуте вечно править Украиной и беспредельничать.
pedrobutylkovich 10 октября 2018 | 09:40
socialism: И Трибунал над хунтой и хунтятами тоже не за горами.
parasuk_ 10 октября 2018 | 08:46
А тут bbc еще опубликовало статью про разбегающуюся порашкину орду. Чем вызвали истерику у кастрюлеголовых :)
vladimir1_57 10 октября 2018 | 08:48
Не ... нам этого не нать ..... пусть питуют в гейропу
ukrainian_katherina 10 октября 2018 | 08:48
Это вранье. Не там исследовали. Выборка была среди беженцев в Россию? У меня военные вертолеты летают отслеживать границу (Харьков) и запрещены фейерверки, т.к. беженцев много, они могут подумать, что это обстрел, у нас на посадку заходят малые самолеты на военный аэродром в центре города, чтобы быстро доставить ребят в госпиталь. Как я отношусь к вашему тупому внешнеполитическому режиму? Да я его ненавижу.
noxepy_88 10 октября 2018 | 08:55
ukrainian_katherina: Не боись, котик. Следующий президент Украины - Рамзан Кадыров. Все пучком у вас будет!
polikarpich 10 октября 2018 | 08:58
noxepy_88: А ты его правда сильно боишься, пупсик?
dpichugin 10 октября 2018 | 08:59
noxepy_88: Следующий президент Украины - Рамзан Кадыров.
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маловероятно. путину осталось совсем мало, а кадырка раком далеко не уползет.
skull____ 10 октября 2018 | 09:18
ukrainian_katherina: Ваших ребят кто-то просил лезть в Донбасс? Захотели помародерить и пожечь ватку, ну вот пусть и не обижаются.
Неужели Порошенко было так трудно было приехать в Донбасс и начать переговоры, ничего сверхъестественного они не просили? Нет, нужно было лизнуть нациков и начать войну. А теперь Россия виновата?(
socialism 10 октября 2018 | 09:36
ukrainian_katherina: ненавижу
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Вы на Украине в меньшинстве. И это славно. Перемены в отношениях с Россией
не за горами. И изгнание бандеровцев в их щели, откуда они повылазили, тоже дело времени.
compare 10 октября 2018 | 08:50
зачем так врать?
eniro 10 октября 2018 | 08:57
compare: А что Вы хотите от отделившейся группы пенсионеров, бывшей "Школы социальной работы"? Они тоже хотят кушать.
borninussr 10 октября 2018 | 08:55
- У нас все налаживается. Мы с парнем стали меньше ругаться.
- Потому, что он больше с тобой не живет?
lynat 10 октября 2018 | 09:01
Из какого места кацапы выковыряли очередное "исследование"? ))) Смешные.)
fekoff 10 октября 2018 | 09:03
бред.
justlooking 10 октября 2018 | 09:05
Ну, это только русские могут давать такие "исследования". Почему Левада, какова выборка, в каких городах проводилось, возраст опрошенных? Может в Харькове перед пенсионным фондом?
pedrobutylkovich 10 октября 2018 | 09:13
justlooking: А какая разница где? Главное что опрос был среди граждан Украины...
tinon 10 октября 2018 | 09:27
Хм... И это после публикаций о падении рейтинга власти среди населения РФ?!..
Понятно, что приходится врать про оккупированных соседей!
Полагаю, они нас не простят.
Потому что простить откровенного врага в разы проще, чем предавшего друга.