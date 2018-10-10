Социологи зафиксировали улучшение отношения украинцев к России

Об этом пишет РБК. Согласно совместному исследованию «Левада-центра» и Киевского международного института социологии, 48% опрошенных украинцев сказали, что сейчас положительно относятся к России. Это на 11% больше, чем год назад. О плохом отношении к России заявили чуть больше 30% украинцев. При этом отношение россиян к Украине за последний год существенно не изменилось. О положительном отношении к соседней стране заявил каждый третий респондент.