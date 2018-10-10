Постпред США при ООН Никки Хейли объявил о своей скорой отставке
Она заявила, что пришло время двигаться дальше.
Президент США отставку принял.
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Она заявила, что пришло время двигаться дальше.
Президент США отставку принял.
Комментарии2
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a_aleksandrov01_34 10 октября 2018 | 08:50
==Постпред США при ООН Никки Хейли объявиЛ==
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Кажись, на первой пипке Ляксандра Горный таки пристроился в корректоры
jblack2 10 октября 2018 | 08:59
Переманят Никки на RT, вот забавно будет!..