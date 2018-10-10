Бабушка предполагаемого сотрудника ГРУ Александра Мишкина исчезла после того, как рассказала, что внука наградил Путин
Бабушка предполагаемого сотрудника ГРУ Александра Мишкина исчезла после того, как рассказала, что ее внука наградил Орденом Героя России Владимир Путин. Об этом пишет газета Дейли Телеграф. Издание отмечает, что Нина Мишкина с гордостью показывала знакомым фотографию внука, пожимающего руку российского президента. Она исчезла из своего посёлка, когда стало известно, что расследовательская группа Bellingcat и издание Инсайдер собираются назвать фамилию ее внука как подозреваемого в отравлении Скрипалей.
Комментарии28
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eslichestno 10 октября 2018 | 08:37
Опять "Новичок"?
maxcarev 10 октября 2018 | 08:41
Путин прослал к ней "доктора".
maxcarev 10 октября 2018 | 08:45
Теперь мамы пугают детей: "будешь плохо есть, к тебе придет доктор Мишкин" ..
ilya_shevkun 10 октября 2018 | 08:46
maxcarev: скорее "будешь плохо убивать..."
babich174 10 октября 2018 | 08:58
eslichestno: Вероятно, внучек зачистил старушку.
ft18 10 октября 2018 | 08:37
Единственная успешная спецоперация ГРУ за последнее время.
hrenpopadesh 10 октября 2018 | 08:41
ft18: жжешь)))
serg_eliseew 10 октября 2018 | 08:38
Думаю внучёк растворил её в кислоте.
andre_klimov 10 октября 2018 | 08:38
Надеюсь, что бабулю перевезли в подаренную Мишкину квартиру, а не спихнули в какой-нибудь бедлам.
lenin3 10 октября 2018 | 08:47
andre_klimov: зря надеетесь,второе более возможно...
opiatnovyi63 10 октября 2018 | 08:39
Вот и гордись, когда внука награждает окурок!
andy66 10 октября 2018 | 08:42
смотрите в местном психо-неврологическом диспансере под другой фамилией
eternity88 10 октября 2018 | 08:44
"Бабушка предполагаемого сотрудника ГРУ Александра Мишкина исчезла..."
Ну все, пора звать охотников - загнанный кремлевский волчара сашину бабушку сожрал!
putin_itogy 10 октября 2018 | 08:45
Я от бабушки ушёл,
а от путина, уйти не смог..
ansata 10 октября 2018 | 08:46
В лучшем случае-вывез внучек. В худшем-даже подумать страшно.
sam2018 10 октября 2018 | 08:47
Идиоты ! А была ли "бабушка" ?
opiatnovyi63 10 октября 2018 | 08:50
sam2018: БЕЗ бабушек внуков не бывает..
dr_john 10 октября 2018 | 08:48
Она тоже ГРУ-шница, зря засветилась...
kablukov 10 октября 2018 | 08:48
Путину бабушки не нужны.
tinon 10 октября 2018 | 09:32
kablukov:
...главное, чтобы новых бабушек не нарожали! ; ))
Хотя среди бабушек павликов морозовых раньше не встречалось. Вона чё скрепы живородящие творят!!!
tetka2 10 октября 2018 | 08:50
На воре, как говорится, шапка горит.
whocares 10 октября 2018 | 08:50
Поехала в гости к Марине Салье.
kazlevich1949 10 октября 2018 | 08:53
Как мне кажется, сегодня судя по алгоритму развития событий всю ГРУ может заменить какой нибудь один сам по себе, как кот Матроскин, "Штирлиц на пенсии" - "аналитик двух разведок в отставке", а если бы ему ещё от Путина, даже не две полагающиеся за это ставки, а простенькую одну "ставку полковника", то представляете таки сколько на этой ГРУ для пенсионеров можно денег сэкономить? Спасение пенсионеров дело рук самих пенсионеров...
kris1717 10 октября 2018 | 08:53
Балдёж! Требую продолжения банкета!
croaker 10 октября 2018 | 08:57
На всякий случай нужно убрать всех бабушек всех тех,кого Путин тайно награждал .
razval74 10 октября 2018 | 08:58
Она слишком много знала.
kochar 10 октября 2018 | 08:59
Не только бабушка исчезнет,но скоро все родственники не только фамилии поменяют и места жительства,но и пол.
jblack2 10 октября 2018 | 09:01
Потеряли бабушку - не страшно!
Есть ещё собака Жучка, кошка и мышка - тоже ценные очевидцы...