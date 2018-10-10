Бабушка предполагаемого сотрудника ГРУ Александра Мишкина исчезла после того, как рассказала, что внука наградил Путин

Бабушка предполагаемого сотрудника ГРУ Александра Мишкина исчезла после того, как рассказала, что ее внука наградил Орденом Героя России Владимир Путин. Об этом пишет газета Дейли Телеграф. Издание отмечает, что Нина Мишкина с гордостью показывала знакомым фотографию внука, пожимающего руку российского президента. Она исчезла из своего посёлка, когда стало известно, что расследовательская группа Bellingcat и издание Инсайдер собираются назвать фамилию ее внука как подозреваемого в отравлении Скрипалей.