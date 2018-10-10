Бывший глава республики Марий Эл, арестованный по обвинению в коррупции, временно потерял зрение

Леонид Маркелов рассказал правозащитникам, что ослеп из-за условий содержания в следственном изоляторе. Он также пожаловался на хронические боли в суставах. При этом Маркелов сказал, что врачи в Лефортово относятся к нему по-человечески и стараются оказывать посильную помощь, которой, однако, не хватает, — пишет агентство «Интерфакс».