Бывший глава республики Марий Эл, арестованный по обвинению в коррупции, временно потерял зрение
Леонид Маркелов рассказал правозащитникам, что ослеп из-за условий содержания в следственном изоляторе. Он также пожаловался на хронические боли в суставах. При этом Маркелов сказал, что врачи в Лефортово относятся к нему по-человечески и стараются оказывать посильную помощь, которой, однако, не хватает, — пишет агентство «Интерфакс».
Комментарии10
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sergirusso 10 октября 2018 | 08:36
Сапер никогда не ошибается, а тот кто профессию сапера выбрал неправильно - он ошибается не один раз, а два... Так и тут Маркелов ослеп не во время заключения, а гораздо раньше.
maxcarev 10 октября 2018 | 08:47
Его посетил "доктор" Мишкин?
luger_max_otto 10 октября 2018 | 08:37
Опыт Паниковского показывает, что воровать можно и слепому. Вот никаких оснований сочувствовать путинскому функционеру у меня нет.
tv_victim 10 октября 2018 | 08:40
А пребывая на должности - потерял совесть....
shmuel63 10 октября 2018 | 08:44
"...временно потерял зрение" - откуда известно, что только временно?
tv_victim 10 октября 2018 | 08:47
shmuel63: Видать уже нашел.
ft18 10 октября 2018 | 08:45
Тюрьма - вот Главная Скрепа режима.
mamiluk 10 октября 2018 | 08:48
Однако, какие жестокие комментарии-какая разница за что сидит человек-должны быть элементарные нормы и права людей находящихся за решёткой...Поседели бы сами бездушные портянки и поняли-что значит российский ФСИН....Поймите:человек ослеп от сознательного бездушия...на простом человеческом языке-это называется живодёрство.
piterjanis 10 октября 2018 | 09:13
mamiluk: давно откинулись?
consts 10 октября 2018 | 09:25
Интересный диагноз - временная потеря зрения. Многозначительный.