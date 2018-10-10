Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в штате Флорида из-за приближения урагана «Майкл»
Об этом сообщили в Белом доме. Бушующий в районе Мексиканского залива «Майкл», как ожидается, также затронет штаты Джорджия, Северная и Южная Каролина. Президент США подчеркнул, что этот ураган сильнее, чем «Флоренс», который в сентябре обрушился на Северную и Южную Каролину, и привел к гибели людей.
Комментарии1
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kazlevich1949 10 октября 2018 | 08:35
Как Гласит закон сохранения Ломоносова Лавуазье для Трампа: "Раздавите ногой мышь — это будет равносильно землетрясению, которое исказит облик всей Земли, в корне изменит наши судьбы. Гибель одного пещерного человека — смерть миллиарда его потомков, задушенных во чреве. Может быть, Рим не появится на своих семи холмах. Европа навсегда останется глухим лесом, только в Азии расцветёт пышная жизнь. Наступите на мышь — и вы сокрушите пирамиды. Наступите на мышь — и вы оставите на Вечности вмятину величиной с Великий каньон. Не будет королевы Елизаветы, Вашингтон не перейдёт Делавэр. Соединенные Штаты вообще не появятся. Так что будьте осторожны. Держитесь тропы. Никогда не сходите с неё!" "И грянул гром"....