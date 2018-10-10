Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в штате Флорида из-за приближения урагана «Майкл»

Об этом сообщили в Белом доме. Бушующий в районе Мексиканского залива «Майкл», как ожидается, также затронет штаты Джорджия, Северная и Южная Каролина. Президент США подчеркнул, что этот ураган сильнее, чем «Флоренс», который в сентябре обрушился на Северную и Южную Каролину, и привел к гибели людей.