Руководители Роскосмоса и американского космического агентства сегодня впервые лично встретятся на Байконуре

Дмитрий Рогозин и Джим Брайденстайн прибудут туда перед стартом очередного российско-американского экипажа на МКС.

Одной из главных тем разговора Дмитрия Рогозина и Джима Брайденстайна, вероятно станут планы по строительству орбитальной лунной станции. Об этой инициативе говорил как глава Роскосмоса, так и администратор NASA. При этом пока у сторон нет согласия в этом вопросе. В частности ранее российскую сторону не устроила роль второго плана, которая ей отводится в проекте, предложенном Соединенными Штатами.

Еще одной важной темой должна стать утечка воздуха на МКС, которая возникла в конце августа из-за микроотверстия в обшивке космической станции. В качестве причин ЧП назывались и заводской брак, и диверсия на Земле, и даже действия астронавтов. На этом фоне Рогозин и Брайденстайн договорились не делать никаких официальных заявлений до окончания расследования.

На завтрашний день на Байконуре запланирован старт корабля «Союз МС-10». Он должен доставить экипаж очередной длительной экспедиции на МКС.