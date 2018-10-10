Мосгорсуд сегодня проверит законность приговора криминальному авторитету Шакро Молодому

Мосгорсуд сегодня проверит законность приговора криминальному авторитету, известному в преступных кругах как Шакро Молодой. Его обвиняют в вымогательстве.

Захария Калашова, которого в преступных кругах называют Шакро Молодой, Никулинский суд приговорил к 9 годам и 10 месяцам колонии строгого режима. Защита не согласилась с таким решением и подала апелляцию. Фигурант уголовного дела обвинен по статье о вымогательстве в особо крупном размере, совершенном организованной группой. По версии следствия, между владелицей ресторана Elements и дизайнером, помогавшей делать ремонт в заведении, возник спор. Дизайнер требовала денег и привлекла к решению проблемы своих знакомых. Среди них был Шакро Молодой, с помощью сообщников он вымогал 8 миллионов рублей у хозяйки заведения. В результате в декабре 2015 года рядом с рестораном на Рочдельской улице произошла перестрелка, 5 человек были ранены, двое из пострадавших скончались в больнице.

По делу осужден и подельник Шакро Молодого Андрей Кочуйков по кличке Итальянец. Его приговорили к 8 лет и 10 месяцев колонии строгого режима.