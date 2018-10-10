Бывший глава республики Марий Эл заявил, что в СИЗО «Лефортово» он временно ослеп
Леонид Маркелов рассказал посетившим его правозащитникам, что сейчас зрение к нему вернулось. Он также пожаловался на сильные боли в суставах из-за отсутствия горячей воды, сообщил «Интерфаксу» ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.
Маркелов был арестован в апреле прошлого года по обвинению в коррупции.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
tv_victim 10 октября 2018 | 08:12
Бе-е-е-едненький.... Небось, думает, что для него особо страшную тюрьму построили... Вылитый белых-хорошавин... Такой же немощный и смертельно больной....