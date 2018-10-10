ЧП в аэропорту Якутска

Пассажирский самолет выкатился после приземления за пределы взлетно-посадочной полосы. Сообщается о нескольких пострадавших.

Sukhoi Superjet авиакомпании «Якутия» на несколько часов заблокировал главный аэропорт республики. Лайнер, прилетевший из Улан-Удэ, после приземления и пробега проехал поворот и выкатился со взлетно-посадочной полосы. У воздушного судна серьезно повреждена задняя стойка шасси, на фотографиях видно, что самолет чуть завалился набок и опирается на хвостовую часть. На борту находились почти сто человек, в том числе члены экипажа. Все они эвакуированы по надувному трапу. Как добавили в самой авиакомпании, за помощью к медикам обратились четыре человека. Они пожаловались на головные боли и ушибы. Врачи отправили пострадавших в больницу. Из-за чего самолет выкатился с полосы, теперь будут устанавливать следственные органы и авиационное ведомство. Источник «Интерфакса» утверждает, что погода к этому привести не могла. В районе аэропорта была хорошая видимость, без сильного ветра. В свою очередь собеседник ТАСС в авиакомпании предположил, что могла обледенеть сама полоса. Ночью температура в районе, согласно данным метеобюро, опускалась до 4 градусов мороза.

Сейчас аэропорт Якутска, как сообщается, частично возобновил работу. Его открыли на вылет рейсов.