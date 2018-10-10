Аэропорт Якутска закрыт из-за самолета, который выкатился за пределы полосы

У пассажирского лайнера при посадке сломалась задняя стойка шасси. Почти 90 пассажиров пришлось эвакуировать с помощью надувных трапов. По данным МЧС, никто не пострадал. Самолет «Сухой Суперджет» авиакомпании «Якутия» прилетел ночью по местному времени из Улан-Удэ. Ближайшие рейсы в Якутск перенаправлены на запасной аэродром в поселок Чульман, от которого до столицы республики почти 700 км.