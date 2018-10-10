В Рязани потушили пожар в академии ФСИН
По сообщениям МЧС, на это ушло примерно два с половиной часа. Огонь вспыхнул накануне вечером в одном из лекционных залов на шестом этаже. Площадь пожара оказалось небольшой — около сотни квадратных метров. Люди не пострадали, насколько серьезный ущерб нанесен учебному корпусу, не уточняется.
Комментарии3
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opiatnovyi63 10 октября 2018 | 07:46
Спрашивается, зачем тушили ? Пусть горело бы синим пламенем!
archibald_dandy_esquire 10 октября 2018 | 07:53
оказывается, существует Академия ФСИН! и чему же там учат? академическим пыткам? организации массовых расстрелов в затылок? и что за академики там преподают?
andy66 10 октября 2018 | 08:04
шапка загорелась у начальника