Обвиняемый в США в кибератаках россиянин Евгений Никулин направлен на психиатрическое обследование
Это займет полгода, сообщил ТАСС адвокат Никулина Аркадий Бух. По его словам, судья принял такое решение, потому что его подзащитный не подчинялся другим распоряжениям суда. Защитник добавил, что теперь россиянин будет содержаться в госпитале, а не в тюрьме. Евгений Никулин был задержан в Чехии два года назад, затем его выдали США, где его обвиняют во взломе серверов нескольких компаний, в том числе социальной сети LinkedIn и файлообменника Dropbox.
Комментарии3
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sasass 10 октября 2018 | 07:45
Все хакеры с отклонением - у них вместо мозгов не биологический компьютер...)))
vikwlad 10 октября 2018 | 07:55
sasass:
А может косИт под сумасшедшего.
nikruchev 10 октября 2018 | 08:01
vikwlad: 100%. А потом из гуманных соображений переведут в российский дурдом.