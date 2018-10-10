Фигурант дела «Нового величия» после месяца голодовки попал в больницу при СИЗО «Матросская тишина»
У 20-летнего Вячеслава Крюкова пострадали почти все внутренние органы, он весит всего 50 кг. Об этом сообщил в своем блоге член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евгений Еникеев. По его словам, Крюкова перевели в больницу еще 5 октября, но не уведомили ни адвоката, ни родственников. Сейчас молодому человеку делают капельницы дважды в сутки и превентивно дают препараты от язвы желудка.
Десять человек были задержаны в марте. Их обвинили в создании экстремистского сообщества. По словам адвокатов, все обвинение строится на показаниях внедренных агентов силовых структур. После массовой акции в центре Москвы две обвиняемые – Анна Павликова и Мария Дубовик – были переведены из СИЗО под домашний арест.
Комментарии8
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pedrobutylkovich 10 октября 2018 | 07:49
И чего - жалеть экстремиста надо?
putin_itogy 10 октября 2018 | 07:51
pedrobutylkovich: Чекиста,
того что был провокатором?
так он уже майора получил,
чего ж его жалеть.
pedrobutylkovich 10 октября 2018 | 07:53
putin_itogy: А как ты хотел? Это работа такая у него - выявлять и предотвращать.
serjo1977 10 октября 2018 | 08:00
pedrobutylkovich: Он прекрасно выполнил свою "работу". Зарплату получит свинцом.
astet 10 октября 2018 | 07:55
pedrobutylkovich: вспоминаются фотографии заключённых
в фашистских концлагерях :
хорошо бы фото такого заключённого
поместить рядом с фото Крюкова
и попросить зрителей/читателей
найти хоть одно отличие
между фашизмом и путинизмом!!!
serjo1977 10 октября 2018 | 07:58
pedrobutylkovich: Нет. Тебя жалеть никто не будет - повесим на первом же дереве при первой же возможности, как сделали это с твоими пращурами 16 октября 1946 года.
sasass 10 октября 2018 | 07:50
Голодовка , видимо , спасительный поступок - в тюрьмах таких не бьют до смерти..
tv_victim 10 октября 2018 | 07:56
А где-то сыто отрыгивает симулянт Сенцов....