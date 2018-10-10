Осужденный по делу о гибели блогера Станислава Думкина избежал колонии
Корней Макаров был освобожден в зале суда. Сын актера Сергея Макарова, сыгравшего в сериале «Интерны», был признан виновным в причинении смерти по неосторожности. Замоскворецкий суд назначил ему один год и 11 месяцев ограничения свободы и отпустил, поскольку Макаров уже отбыл наказание в СИЗО. Погибший Станислав Думкин был избит в августе прошлого года в столичном Парке Горького. Сообщалось, что Макарову не понравилась его шляпа.
Комментарии6
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punyoshohlai 10 октября 2018 | 07:23
Это российское правосудие
mikluho_m 10 октября 2018 | 07:37
Надеюсь, шляпа этого юного подонка тоже кому-нибудь не понравится.
Желаю всяческих несчастий и сыну и папаше. Будьте прокляты!
zor 10 октября 2018 | 07:38
За убийство человека 1 год и 11 месяцев?!
Сколько же стоит такой приговор?
ionessi 10 октября 2018 | 08:14
zor:
До ста лет папаше бегать по съемкам без пенсии.
democ 10 октября 2018 | 07:41
Убивать можно. Протестовать - нельзя, вся суть российской системы правосудия.
apels 10 октября 2018 | 07:56
Сословия! Выйдет из него Кокорин. И пока не грохнет чиновника будет этот подонок на свободе.