Парламентская ассамблея Совета Европы отложила принятие резолюции о полномочиях национальных делегаций

Соответствующий доклад был отправлен на доработку в профильную комиссию.

За доработку проекта резолюции высказались 99 членов ассамблеи, против – 76. Отложить ее принятие предложила автор доклада, бельгийский депутат Петра де Суттер. Она объяснила это жесткими дебатами, разделившими ПАСЕ. Де Суттер предлагала усложнить процедуру оспаривания или изменения полномочий национальных делегаций. В частности, предлагалось, чтобы подобная инициатива могла выдвигаться 1⁄ 6 частью присутствующих на ассамблее депутатов не менее чем от пяти делегаций. Сейчас для этого требуется поддержка только 30 членов ПАСЕ. Для одобрения же изменения полномочий, согласно проекту, предлагается собирать не менее двух третей голосов вместо простого большинства. Против подобных поправок выступили Украина, страны Балтии, Великобритания и ряд депутатов из западноевропейских государств. Они видят в резолюции попытку вернуть российскую делегацию в ПАСЕ, лишенную 4 года назад права голоса.

Два года назад Россия отказалась подтверждать свои полномочия в ПАСЕ, а с июня прошлого года приостановила выплату своего взноса в Совет Европы. Москва требует внести в регламент ассамблеи положения о запрете лишать полномочий национальные делегации.