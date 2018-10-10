Рособрнадзор готовит новую систему аккредитации вузов

Сегодня состоится первое заседание рабочей группы при правительстве по данному вопросу.

Процедуры лицензирования и аккредитации вузов могут объединить. Этого не исключила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее мнению, это позволит существенно снизить административную нагрузку.

Кроме того, рабочей группе, в которую вошли представители Минобрнауки, министерств, у которых есть подведомственные вузы, Российского союза ректоров, а также главы ведущих ассоциаций вузов России, предстоит обсудить идею разделения госаккредитации на три уровня – начальный, продвинутый и высший. Базовый уровень позволит вузу заменить значительную часть традиционных лекций онлайн-курсами Национальной платформы открытого образования. Их подготовят профессора ведущих университетов. Уровень можно будет повысить, пройдя независимую оценку образовательных результатов студентов на втором или третьем курсе. Высшим станет аккредитация всего вуза по определенному направлению подготовки. Для этого необходимо вести глобальные исследования, участвовать в международных рейтингах или входить в топ-500 лучших вузов мира.

Между тем, по мнению ректора Европейского университета в Санкт-Петербурге Вадима Волкова, нововведение может привести к появлению перекоса в развитии вузов – ведущие полностью сместят базовые с образовательного рынка. При этом, «клуб ведущих вузов» может стать закрытым.