Законопроект о введении налоговых льгот для пенсионеров рассмотрит сегодня Госдума
Инициатором документа стал Владимир Путин.
Законопроект предусматривает распространение налоговых льгот на граждан, которым полагается пенсия по закону, действующему до конца года. Несколько месяцев занимает переходный период, продлится он до завершения изменений в пенсионной реформе. Это касается границ возраста выхода на пенсию, которые есть сейчас, 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Льготы затронут земельный налог и налог на имущество физических лиц. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, речь идет об экономии для семьи в размере 1,7 тысячи рублей в год, в среднем налог на имущество составляет 1,1 тысячи, земельный налог взимают в размере 681 рубль. Пенсионеров освобождают от уплаты налога на имущество за один объект недвижимости при условии, что его не используют в предпринимательской деятельности. Это может быть жилой дом, квартира, гараж или хозяйственная постройка площадью не более 50 квадратных метров.
По официальным данным, налоговыми льготами в России пользуются около 19 миллионов человек.
Комментарии7
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zkotor 10 октября 2018 | 07:10
Давно пора эту шушеру на пинках на колы выносить иначе они всех дотрахают до землянок и концлагерей
yralez 10 октября 2018 | 07:11
Копеечку не взял......подавился, что ли ?
Просто дороже сам налог взимать , нести расходы на содержание псов и трату бумаги.
vasyakirin 10 октября 2018 | 07:13
yralez: Вообще то, эти льготы давно действуют, к тому же было полное освобождение от уплаты!???
liliyask 10 октября 2018 | 07:33
vasyakirin: если взять даже нашу нищенскую пенсию у семьи в год отняли (10т.р. + 10 т.р. * 12 мес) 240 тыс. рублей, отняли льготы. Теперь в виде милостыни целый закон придумывают, чтобы вернуть 1 700 руб в год. Где радоваться-то?
eniro 10 октября 2018 | 08:00
liliyask: С чего Вы решили, что он будет радовать? Путин создает, на фоне ограбления населения, видимость, информационный шум, определенную маскировку, вводит в заблуждение(выберите сами).
democ 10 октября 2018 | 07:24
Экономия - это круто, особенно в сравнении доходом Голиковой от бюджета. Подачки. Ложка каши размазанная по тарелке.
wuwer 10 октября 2018 | 08:04
Ограбление по-русски:
Под фанфары и восторженные взвизги депутанов из всех утюгов
Кирпичом по голове... в обмен на кошелёк