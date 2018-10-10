Законопроект о введении налоговых льгот для пенсионеров рассмотрит сегодня Госдума

Инициатором документа стал Владимир Путин.

Законопроект предусматривает распространение налоговых льгот на граждан, которым полагается пенсия по закону, действующему до конца года. Несколько месяцев занимает переходный период, продлится он до завершения изменений в пенсионной реформе. Это касается границ возраста выхода на пенсию, которые есть сейчас, 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Льготы затронут земельный налог и налог на имущество физических лиц. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, речь идет об экономии для семьи в размере 1,7 тысячи рублей в год, в среднем налог на имущество составляет 1,1 тысячи, земельный налог взимают в размере 681 рубль. Пенсионеров освобождают от уплаты налога на имущество за один объект недвижимости при условии, что его не используют в предпринимательской деятельности. Это может быть жилой дом, квартира, гараж или хозяйственная постройка площадью не более 50 квадратных метров.

По официальным данным, налоговыми льготами в России пользуются около 19 миллионов человек.