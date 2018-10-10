Глава Конституционного суда предложил изменить Конституцию
Валерий Зорькин, в частности, считает, что в нее нужно внести идеи соборности и социальной солидарности, как наиболее соответствующие ментальности русского народа. Кроме того, в своей статье в «Российской газете» Зорькин пишет, что России нужна двухпартийная система, потому что конкуренция в парадигме «правящее большинство — парламентская оппозиция» предотвращает политическую систему от застоя и загнивания.
Комментарии22
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tv_victim 10 октября 2018 | 07:07
Хана стране.....
arye_11 10 октября 2018 | 07:14
tv_victim:
Беда России не в том, что надо менять Конституцию(а в соответствии с ней менять и законы), а в том, что какая бы ни была конституция и законы, они все равно не выполняются.
Вот нашелся бы кто и написал то, что есть в реальности:
Конституция, Пункт 1 - Вся власть в России принадлебит тому, кто ею правит на данный момент. Он же олицетворяет Закон, Власть, Суд, Справедливость ...
opiatnovyi63 10 октября 2018 | 07:15
Соборность это из дремучего средневековья..А социальная солидарность это типа "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!"
old_snaker 10 октября 2018 | 07:26
opiatnovyi63: А социальная солидарность это типа "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!"
Нет, это типа: "Возлюби Роттенберга как себя самого" И если он начинает страдать от санкций, например, то ты должен солидаризироваться и страдать вдвойне, но например от недоедания.
oliva67 10 октября 2018 | 07:37
opiatnovyi63: нет, это когда всем миром Дерипаске помогают
zor 10 октября 2018 | 07:46
Самая гуманная конституция,ставящая верховенство закона и права человека во главу угла, была при тов.Сталине.....
Ну дадут обезьяне в свободную от гранаты лапу конституцию ,повесят крест на шею (для пущей соборности)и что изменится?opiatnovyi63:
vasyakirin 10 октября 2018 | 07:15
tv_victim: Изменить Конституцию= подрыв конституционного строя= экстремизм7
По чему Зорькин, еще не убит в неравной схватке с ФСБ?
igorrrpadlowitchs 10 октября 2018 | 07:36
tv_victim: зорькин перепутал рашкинскую стадность с соборностью!
kir_pich_101 10 октября 2018 | 07:08
Соборность и социальная солидарность.
Какие хорошие слова.
Значит окурка пожизненно на трон, овец стричь и далее...
lenin3 10 октября 2018 | 07:15
kir_pich_101: да если Блевада проведет опрос среди населения России с вопросом,что такое соборность,146% ответят,что это постройка соборов на каждом углу...
waytothesun 10 октября 2018 | 07:10
Соборность и щилаптехлебание- вот истинные ценности России по мнению старика Зорькина.
Надо вовремя уходить на пенсию, годов в 55-60, чтобы не нести такую хрень.
shmuel63 10 октября 2018 | 07:13
"идеи соборности и социальной солидарности, как наиболее соответствующие ментальности русского народа."
1. Россия - многонациональное государство. Соответстует ли соборность ментальности, скажем, якутов или татар?
2. Какая социальная солидарность может быть между Ротенбергами и с трудом выживающими жителями сельской глубинки?
papa38130 10 октября 2018 | 07:16
Эээ, солидаризм? Он же русскай фашизм? Идеи Ильина?
ser_gey_love_roff 10 октября 2018 | 07:20
Три кита, на которых держится ментальность русского народа - выпить, с3,14здеть и убить.
neyexo 10 октября 2018 | 07:22
Пусть меняют.
Ее цена известна была с самого начала.
Либералов прошу перестать на нее ссылаться. Чтобы ее легитимно приять, требовалось избрать новый съезд и новый Верховный совет, если старый не устраивал или не мог работать. А потом принимай хоть сто конституций - это было бы легитимно. Написали за 1,5 месяца, ничего страшного, если бы потратили еще 2 месяца на соблюдение процедур.
ichthyostega 10 октября 2018 | 07:25
neyexo: Писали,кажется,Румянцев и Шахрай.В карьерном плане после этого не преуспели.
punyoshohlai 10 октября 2018 | 07:26
Это деменция. И это не вопрос
aom 10 октября 2018 | 07:26
Зорькин, твоя единственная задача - надзор за соблюдением Конституции в стране!
Эта задача провалена - огромное количество законов противоречат Конституции!
КОСТИТУЦИЯ НЕ РАБОТАЕТ, А ЗОРЬКИН ПОКРЫВАЕТ ТОТАЛЬНОЕ БЕЗЗАКОНИЕ В РФ!!!
НЕ ТРОГАЙТЕ КОНСТИТУЦИЮ, А ЗАЙМИТЕСЬ ПРОВЕРКОЙ ЗАКОНОВ НА СООТВЕТСТВИЕ КОНСТИТУЦИИ!
apels 10 октября 2018 | 07:29
Вернуться к Сталинской Конституции! Да он с ума сошел!!!
condor00 10 октября 2018 | 07:33
В стране православный ИГИЛ над всем остальным? Поменяв "русский" на российский, понять и принять эту чушь невозможно.. В много конфессиональной стране 1,2,3,4,.. не принимается, а принимается знак бесконечности. И пусть лебедь, рак и щука и ещё муравей, бык и орёл и ещё... и ещё..., но не тянущие общий воз, а каждый только свою повозку.
Не мобилизация, а вольному - воля!
oliva67 10 октября 2018 | 07:40
А почему Зоркин промолчал о возврате крепостного права? Это же главная скрепа, по его мнению
drgonish 10 октября 2018 | 08:06
[идеи соборности и социальной солидарности, как наиболее соответствующие ментальности русского народа]
И Что от этого изменится? В следующий единый день голосования дома отсидятся не 75% избирателей, а 100%?
Что же касается соборности русского народа.... Поскольку в России живет много народов и далеко не всегда христиан, то предложения вписать в Конституцию непосредственно про русских, да еще в религиозном контексте, это даже не идиотизм, это натуральный экстремизм.