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07:00, 10 октября 2018

Глава Конституционного суда предложил изменить Конституцию

Валерий Зорькин, в частности, считает, что в нее нужно внести идеи соборности и социальной солидарности, как наиболее соответствующие ментальности русского народа. Кроме того, в своей статье в «Российской газете» Зорькин пишет, что России нужна двухпартийная система, потому что конкуренция в парадигме «правящее большинство — парламентская оппозиция» предотвращает политическую систему от застоя и загнивания.

Комментарии

22

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tv_victim 10 октября 2018 | 07:07

Хана стране.....

arye_11 10 октября 2018 | 07:14

tv_victim:
Беда России не в том, что надо менять Конституцию(а в соответствии с ней менять и законы), а в том, что какая бы ни была конституция и законы, они все равно не выполняются.
Вот нашелся бы кто и написал то, что есть в реальности:
Конституция, Пункт 1 - Вся власть в России принадлебит тому, кто ею правит на данный момент. Он же олицетворяет Закон, Власть, Суд, Справедливость ...

opiatnovyi63 10 октября 2018 | 07:15

Соборность это из дремучего средневековья..А социальная солидарность это типа "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!"

old_snaker 10 октября 2018 | 07:26

opiatnovyi63: А социальная солидарность это типа "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!"
Нет, это типа: "Возлюби Роттенберга как себя самого" И если он начинает страдать от санкций, например, то ты должен солидаризироваться и страдать вдвойне, но например от недоедания.

oliva67 10 октября 2018 | 07:37

opiatnovyi63: нет, это когда всем миром Дерипаске помогают

zor 10 октября 2018 | 07:46

Самая гуманная конституция,ставящая верховенство закона и права человека во главу угла, была при тов.Сталине.....

Ну дадут обезьяне в свободную от гранаты лапу конституцию ,повесят крест на шею (для пущей соборности)и что изменится?opiatnovyi63:

vasyakirin 10 октября 2018 | 07:15

tv_victim: Изменить Конституцию= подрыв конституционного строя= экстремизм7
По чему Зорькин, еще не убит в неравной схватке с ФСБ?

igorrrpadlowitchs 10 октября 2018 | 07:36

tv_victim: зорькин перепутал рашкинскую стадность с соборностью!

kir_pich_101 10 октября 2018 | 07:08

Соборность и социальная солидарность.
Какие хорошие слова.
Значит окурка пожизненно на трон, овец стричь и далее...

lenin3 10 октября 2018 | 07:15

kir_pich_101: да если Блевада проведет опрос среди населения России с вопросом,что такое соборность,146% ответят,что это постройка соборов на каждом углу...

waytothesun 10 октября 2018 | 07:10

Соборность и щилаптехлебание- вот истинные ценности России по мнению старика Зорькина.
Надо вовремя уходить на пенсию, годов в 55-60, чтобы не нести такую хрень.

shmuel63 10 октября 2018 | 07:13

"идеи соборности и социальной солидарности, как наиболее соответствующие ментальности русского народа."
1. Россия - многонациональное государство. Соответстует ли соборность ментальности, скажем, якутов или татар?
2. Какая социальная солидарность может быть между Ротенбергами и с трудом выживающими жителями сельской глубинки?

papa38130 10 октября 2018 | 07:16

Эээ, солидаризм? Он же русскай фашизм? Идеи Ильина?

ser_gey_love_roff 10 октября 2018 | 07:20

Три кита, на которых держится ментальность русского народа - выпить, с3,14здеть и убить.

neyexo 10 октября 2018 | 07:22

Пусть меняют.
Ее цена известна была с самого начала.
Либералов прошу перестать на нее ссылаться. Чтобы ее легитимно приять, требовалось избрать новый съезд и новый Верховный совет, если старый не устраивал или не мог работать. А потом принимай хоть сто конституций - это было бы легитимно. Написали за 1,5 месяца, ничего страшного, если бы потратили еще 2 месяца на соблюдение процедур.

ichthyostega 10 октября 2018 | 07:25

neyexo: Писали,кажется,Румянцев и Шахрай.В карьерном плане после этого не преуспели.

punyoshohlai 10 октября 2018 | 07:26

Это деменция. И это не вопрос

aom 10 октября 2018 | 07:26

Зорькин, твоя единственная задача - надзор за соблюдением Конституции в стране!
Эта задача провалена - огромное количество законов противоречат Конституции!
КОСТИТУЦИЯ НЕ РАБОТАЕТ, А ЗОРЬКИН ПОКРЫВАЕТ ТОТАЛЬНОЕ БЕЗЗАКОНИЕ В РФ!!!
НЕ ТРОГАЙТЕ КОНСТИТУЦИЮ, А ЗАЙМИТЕСЬ ПРОВЕРКОЙ ЗАКОНОВ НА СООТВЕТСТВИЕ КОНСТИТУЦИИ!

apels 10 октября 2018 | 07:29

Вернуться к Сталинской Конституции! Да он с ума сошел!!!

condor00 10 октября 2018 | 07:33

В стране православный ИГИЛ над всем остальным? Поменяв "русский" на российский, понять и принять эту чушь невозможно.. В много конфессиональной стране 1,2,3,4,.. не принимается, а принимается знак бесконечности. И пусть лебедь, рак и щука и ещё муравей, бык и орёл и ещё... и ещё..., но не тянущие общий воз, а каждый только свою повозку.
Не мобилизация, а вольному - воля!

oliva67 10 октября 2018 | 07:40

А почему Зоркин промолчал о возврате крепостного права? Это же главная скрепа, по его мнению

drgonish 10 октября 2018 | 08:06

[идеи соборности и социальной солидарности, как наиболее соответствующие ментальности русского народа]

И Что от этого изменится? В следующий единый день голосования дома отсидятся не 75% избирателей, а 100%?

Что же касается соборности русского народа.... Поскольку в России живет много народов и далеко не всегда христиан, то предложения вписать в Конституцию непосредственно про русских, да еще в религиозном контексте, это даже не идиотизм, это натуральный экстремизм.

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