Пробы с корабля «Союз», в котором нашли отверстие, переданы криминалистам

Это сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник. Специалисты будут искать следы металлической стружки, которая могла появиться, если обшивку космического корабля просверлили на орбите. В Роскосмосе сообщили, что это одна из версий. Возможность производственного брака была исключена. Отверстие в обшивке корабля «Союз» стало причиной утечки воздуха на МКС в конце августа.