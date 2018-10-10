Пробы с корабля «Союз», в котором нашли отверстие, переданы криминалистам
Это сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник. Специалисты будут искать следы металлической стружки, которая могла появиться, если обшивку космического корабля просверлили на орбите. В Роскосмосе сообщили, что это одна из версий. Возможность производственного брака была исключена. Отверстие в обшивке корабля «Союз» стало причиной утечки воздуха на МКС в конце августа.
Комментарии4
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ura_123 10 октября 2018 | 06:51
Американские партнёры оставили отпечатки пальцев и биологические образцы))))
ihor_syvoryj 10 октября 2018 | 06:55
Отпечатки когтей бендеро-рептилоидов?
vasyakirin 10 октября 2018 | 07:23
А если сверлили на земле, стружка разве не в корабле остается?
eternity88 10 октября 2018 | 07:31
Упыри решили создать себе ещё один повод для позора. Теперь космического масштаба. Предъявят «тилявизеру» какие-нибудь «доказательства злого умысла омериканских подлецов» в формате мультиков про Ил-20 и израильские ВВС или личного свидетельства марсианского лётчика Волошина, а потом какой-нибудь биллингкэт нароет рапорт о чп производстве, выброшенный в мусор начальником цеха, по случайности ранее служившим в ГРУ.