Тренер «Локомотива» заявил, что Александр Кокорин и Павел Мамаев предали профессию
Юрий Семин написал это в своем Instagram после инцидентов в понедельник.
Футболисты клубов «Зенит» и «Краснодар» избили ногами водителя, который сделал им замечание, а затем в кафе напали на чиновников Минпромторга, которые были недовольны их шумным поведением. Возбуждено уголовное дело, Кокорин и Мамаев вызваны на допрос. В их клубах не исключают, что с ними могут расторгнуть контракты.
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