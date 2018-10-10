Дело о шпионаже в пользу Украины начнет сегодня рассматривать Северо-Кавказский окружной военный суд. Обвинения в госизмене были предъявлены бывшему военнослужащему штаба Черноморского флота. Капитан второго ранга Леонид Пархоменко был арестован в ноябре 2016 года. Предварительное слушание пройдет в закрытом режиме.