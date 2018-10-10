Дело о шпионаже в пользу Украины начнет сегодня рассматривать Северо-Кавказский окружной военный суд
Дело о шпионаже в пользу Украины начнет сегодня рассматривать Северо-Кавказский окружной военный суд. Обвинения в госизмене были предъявлены бывшему военнослужащему штаба Черноморского флота. Капитан второго ранга Леонид Пархоменко был арестован в ноябре 2016 года. Предварительное слушание пройдет в закрытом режиме.
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unprejudiced 10 октября 2018 | 06:35
Провокации, подлог, обман. Эти слова отлично описывают украинскую власть, которая готова на все ради того, чтобы заработать и выслужиться перед своими западными кураторами. Киев готов собственных людей убивать, главное — чтобы в кармане было густо.
За последние несколько лет общественность могла наблюдать за тем, как один за другим горели украинские склады с вооружением. Сложилась эдакая тенденция, когда в хранилищах возникает пожар или еще что, а потом власть благополучно «спускает дело на тормозах».
Вероятно, что после очередного пожара в Черниговской области Киев последует такой же политической линии, обвинит во всем «злых русских», и дело так и не будет раскрыто. Хотя даже не «вероятно», а «скорее всего». Ведь другого выбора у украинских властей нет.
На самом деле взрывы на складах ВСУ совпали с одной очень неприятной для Киева темой. Не так давно Минобороны РФ опубликовало секретные данные, из которых стало известно, что именно Киев мог стоять за провокацией, когда был сбит малазийский Боинг.
Согласно данным МО РФ, Украинской ССР еще в те времена была передана одна из ракет для комплекса БУК. Именно ею украинская сторона и могла стрелять по MH-17.
Понимая, что международная делегация может проверить склад с вооружением, где находится именно тот БУК, которым был сбит Боинг, Киев решил избавиться от доказательств.
Кто потом разберет, что груда металла, оставшаяся после взрыва на военной базе ВСУ — это машина, из-за которой было убито более 300 человек, а расследование зависло в воздухе.
Антон Орловский