Бывшие заключенные омской колонии N6, где недавно произошли беспорядки, рассказали о пытках и издевательствах. По их словам, сотрудники ФСИН используют одних осужденных для вымогательства денег у других, пишет «Новая газета». Издание ставит под сомнение официальную версию ФСИН, согласно которой в субботу в колонии произошел не бунт заключенных, а массовая драка между ними.