Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер сегодня прибудет с официальным визитом в Грецию

Главной темой переговоров в Афинах станут требования репараций за фашистские преступления.

Штайнмайер впервые посетит Грецию в роли президента ФРГ по приглашению своего коллеги Прокописа Павлопулоса. В официальной повестке дня — приветствие с военными почестями, возложение венка к могиле Неизвестного солдата, встречи с молодежью и деятелями искусства, а также посещение бывшего концлагеря Хайдари в пригороде греческой столицы. Штайнмайер также выступит с речью перед студентами юридического факультета афинского университета по поводу вручения ему почетного титула доктора наук. Во время визита планируются политические переговоры с президентом и премьер-министром Эллинской республики, а также лидером парламентской оппозиции.

Премьер-министр Алексис Ципрас собирается напомнить Штайнмайеру о докладе экспертной парламентской комиссии Греции по поводу требований репараций за преступления нацистов и возвращения греческих кредитов, выданных в конце войны гитлеровской Германии. По информации журнала «Шпигель», в ноябре Афины после голосования в парламенте предъявят доклад в Еврокомиссию, Европейский совет и ООН. Затем Греция собирается направить в ФРГ официальный запрос о начале обсуждения репарационных выплат. В настоящее время затребованная сумма репараций составляет почти 270 миллиардов евро, кредитов — более 10 миллиардов евро. Афины придерживали доклад до окончания действия третьего кризисного пакета Евросоюза по оказанию финансовой помощи Греции.

Германия не считает требования репараций правомерными. Греция надеется на иск перед Международным судом в Гааге и положительное решение по этому вопросу. Визит Штаймайера продолжится до 12 октября.