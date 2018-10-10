Сирийские правительственные войска и вооруженная оппозиция сегодня должны вывести тяжелую технику из  Идлиба

Сирийские правительственные войска и вооруженная оппозиция к сегодняшнему дню должны вывести тяжелую технику из демилитаризованной зоны в районе Идлиба. Ранее об этом договорились президенты России и Турции.

Тяжелое вооружение – прежде всего танки и реактивные системы залпового огня – должны быть отведены от линии соприкосновения противоборствующих сторон. Это закреплено в меморандуме, который подписали российский министр обороны Сергей Шойгу и его турецкий коллега. Из демилитаризованной зоны глубиной в 15-20 километров также должны уйти радикальные боевики, в том числе и представители запрещенных в России террористических формирований. Умеренной оппозиции позволят остаться.

Противники режима Башара Асада закончили вывод тяжелой техники еще позавчера – об этом писало турецкое «Анадолу». В тоже время, по данным информагентства, к демилитаризованной зоне направились российская и турецкая бронетехника, которая будет занята в патрулировании территории в соответствии с договоренностями, который в середине сентября заключили Владимир Путин и Реджеп Эрдоган.

Идлиб – последний крупный район, подконтрольный сирийской вооруженной оппозиции.