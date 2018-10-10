Верховный суд России проверит законность приговора нескольким фигурантам дела «приморских партизан»

Ранее они получили длительные сроки по обвинению в убийстве.

Речь идет уже о третьем приговоре в отношении членов банды. Этот эпизод произошел осенью 2009 года. Он связан с убийством в лесу четверых жителей Кировского района Приморья. По версии следствия, обвиняемые застрелили и ограбили наркоторговцев. Летом 2016-го Приморский краевой суд на основании вердикта присяжных оправдал пятерых подсудимых. Двое из них были освобождены в зале суда. Остальные продолжили отбывать наказание по другим эпизодам. Однако позже Верховный суд отменил оправдательный приговор и вернул дело на новое рассмотрение.

Подозреваемых вновь арестовали. В итоге уже в мае этого года Александр Ковтун и Владимир Илютиков получили по 25 лет колонии строгого режима, Алексей Никитин — 23,5 года, Максим Кириллов — 21,5, Вадим Ковтун — 8 лет. Как сообщалось ранее, трое из них — Кириллов, Никитин и Ковтун обжаловали приговор.

Банда «приморских партизан» получила печальную известность после серии громких убийств, грабежей и разбоев в Приморье. При задержании в 2010 году двое подозреваемых погибли. Остальных осудили на долгие сроки – вплоть до пожизненного.