Фигуранта дела «Нового величия» Вячеслава Крюкова госпитализировали в больницу СИЗО «Матросская тишина»

В Общественной наблюдательной комиссии пояснили, что он находится в палате интенсивной терапии.

Крюкова перевели в больницу в минувшую пятницу, не известив ни адвоката, ни родственников, написал в своем блоге член ОНК Евгений Еникеев. По его словам, фигуранту дела «Нового величия», который находится под арестом, два раза в день делают капельницы и превентивно дают препараты от язвы желудка. Госпитализация связана с голодовкой, которую Крюков держит с 11 сентября. Из-за нее, добавил Аникеев, врачи зафиксировали у молодого человека изменения всех внутренних органов, кроме селезенки. Особенно пострадали почки. Несмотря на то, что изменения обратимы, для такого срока голодовки они довольно серьезны, отметил Еникеев. Сейчас, по словам правозащитника, Крюков весит 50 кг, но от голодовки он не отказался. Напомним, ее один из 10 обвиняемых в создании экстремистского сообщества «Новое величие» объявил, требуя перевести себя под домашний арест. В своем открытом письме уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой Крюков писал, что находится под стражей уже более полугода, и это, по его словам, превращается «в психологическую пытку».

Между тем в четверг Мосгорсуд рассмотрит апелляции на меру пресечения семерых фигурантов дела «Нового величия», в том числе и Вячеслава Крюкова. Сейчас под стражей находятся четверо обвиняемых.