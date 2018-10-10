Осужденный по делу о гибели блогера Станислава Думкина избежал колонии

Корней Макаров был освобожден в зале суда. Сын актера Сергея Макарова, сыгравшего в сериале «Интерны», был признан виновным в причинении смерти по неосторожности. Замоскворецкий суд назначил ему один год и 11 месяцев ограничения свободы и отпустил, поскольку Макаров уже отбыл наказание в СИЗО. Погибший Станислав Думкин был избит в августе прошлого года в столичном Парке Горького. Сообщалось, что Макарову не понравилась его шляпа.