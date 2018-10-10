Власти России хотят усилить борьбу с отмыванием преступных доходов и выводом активов за границу
Силовики предлагают привлекать к уголовной ответственности также нотариусов, юристов и бухгалтеров. Другая идея – запретить Генпрокуратуре утверждать обвинения по экономическим статьям Уголовного кодекса без заключения о наличии или отсутствия в действиях обвиняемых признаков отмывания. Как пишет газета «Коммерсант», это может резко увеличить число потенциальных привлеченных СК по таким статьям представителей банков, консалтинговых и юридических компаний.
Комментарии3
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cromwel 10 октября 2018 | 05:12
Путин с дружками своими бороться будет?
yralez 10 октября 2018 | 05:21
cromwel: Нет......с теми, кто помимо дружков тащит.
Обидно-с.
kondrat_vlad 10 октября 2018 | 05:19
Это все очень просто решить. Посадить всю Путинскую свору на 10 лет, всем кооперативом сразу, малышевские и едристы в придачу.