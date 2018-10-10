Власти России хотят усилить борьбу с отмыванием преступных доходов и выводом активов за границу

Силовики предлагают привлекать к уголовной ответственности также нотариусов, юристов и бухгалтеров. Другая идея – запретить Генпрокуратуре утверждать обвинения по экономическим статьям Уголовного кодекса без заключения о наличии или отсутствия в действиях обвиняемых признаков отмывания. Как пишет газета «Коммерсант», это может резко увеличить число потенциальных привлеченных СК по таким статьям представителей банков, консалтинговых и юридических компаний.