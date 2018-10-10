Вылет десяти рейсов и прилет четырех задерживается в аэропорту Якутска, где самолет выкатился за пределы полосы

Это сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта. У лайнера, прилетевшего накануне из Улан-Удэ, сломалась одна из стоек шасси. Почти 90 пассажиров эвакуировали с помощью надувных трапов. В МЧС сообщили, что пострадавших нет, но в авиакомпании «Якутия» сказали, что четыре человека обратились к врачам с жалобами на ушибы и головную боль. Аэропорт был временно закрыт.