Глава Конституционного суда предложил изменить Конституцию
Валерий Зорькин, в частности, считает, что в нее нужно внести идеи соборности и социальной солидарности, как наиболее соответствующие ментальности русского народа. Кроме того, в своей статье в «Российской газете» Зорькин пишет, что России нужна двухпартийная система, потому что конкуренция в парадигме «правящее большинство — парламентская оппозиция» предотвращает политическую систему от застоя и загнивания.
Комментарии9
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opiatnovyi63 10 октября 2018 | 04:23
Что такое соборность в 21 -ом веке?
needroid 10 октября 2018 | 04:52
opiatnovyi63: это когда народ любит царя и хочет его пожизненно, наверное ...
y3emen1 10 октября 2018 | 04:25
никак опять крепостное право?
rash 10 октября 2018 | 04:30
А ну-ка, господа! Солидарно, соборно и строем в крепость зорькину (знатоку социальности русского народа), ну и путину, и медведеву.
salut__521 10 октября 2018 | 04:34
//считает, что в нее нужно внести идеи соборности и социальной солидарности,//
А я считаю, что Зорькину пора ввести идею пролетарской справедливости - клистирность. Можно уже на зорьке...
buzukin1905 10 октября 2018 | 04:43
Ну да, канешна! Соборность. Духовность. Давайте начнем с определений - ну, што такое социальное государство? Соборно-духовное, но с платным образованием за каждый чих и пенсией в девяносто? Свобода. Равенство. Братство с африканцами и папуасами? Две Единые России в парламенте - одна у руля сейчас, другая в следующий раз?
Боже, царя храни? Смелее, карбонари Зорькин! СССР рулит!
patlik 10 октября 2018 | 05:15
"Деменция" -- диагноз старика Зоркина подтвердился.
cromwel 10 октября 2018 | 05:17
Пу чувствует что бежать некуда, поэтому царствовать хочет до конца своих дней. Поэтому и вставляет в уста Позорькину этот бред.
pikol 10 октября 2018 | 05:25
А как насчет крепостного права? Зорькин как-то разглядел в нем хорошие стороны.