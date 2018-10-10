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03:24, 10 октября 2018

Обвиняемый в США в кибератаках россиянин Евгений Никулин направлен на психиатрическое обследование

Это займет полгода, сообщил ТАСС адвокат Никулина Аркадий Бух. По его словам, судья принял такое решение, потому что его подзащитный не подчинялся другим распоряжениям суда. Защитник добавил, что теперь россиянин будет содержаться в госпитале, а не в тюрьме. Евгений Никулин был задержан в Чехии два года назад, затем его выдали США, где его обвиняют во взломе серверов нескольких компаний, в том числе социальной сети LinkedIn и файлообменника Dropbox.

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