Ярославский областной суд оставил под стражей пятерых фигурантов дела о пытках в колонии

Их адвокаты пытались обжаловать продление ареста. Фамилии фигурантов в пресс-службе суда не назвали, передает ТАСС. Дело о превышении должностных полномочий возбудили в июле после того, как «Новая газета» опубликовала запись видеорегистратора одного из сотрудников ФСИН, на которой 17 работников колонии пытают заключенного Евгения Макарова. Они были отстранены от работы, 13 из них были задержаны, еще один находится под домашним арестом.