Бывший глава республики Марий Эл заявил, что в СИЗО «Лефортово» он временно ослеп

Леонид Маркелов рассказал посетившим его правозащитникам, что сейчас зрение к нему вернулось. Он также пожаловался на сильные боли в суставах из-за отсутствия горячей воды, сообщил «Интерфаксу» ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников. Маркелов был арестован в апреле прошлого года по обвинению в коррупции.