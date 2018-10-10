Бывший глава республики Марий Эл заявил, что в СИЗО «Лефортово» он временно ослеп
Леонид Маркелов рассказал посетившим его правозащитникам, что сейчас зрение к нему вернулось. Он также пожаловался на сильные боли в суставах из-за отсутствия горячей воды, сообщил «Интерфаксу» ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников. Маркелов был арестован в апреле прошлого года по обвинению в коррупции.
Комментарии1
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kio 10 октября 2018 | 02:34
СтаршОй вона на галере и слепой и глухой (к народу), а как-то старается, держится....