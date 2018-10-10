В Росавиации сообщили о начале расследования инцидента, из-за которого закрыли аэропорт в Якутске

При посадке накануне вечером лайнер выкатился за пределы полосы. У самолета «Сухой Суперджет», который прилетел из Улан-Удэ, подломилась одна из стоек шасси. Почти 90 пассажиров эвакуировали с помощью надувных трапов. По данным МЧС, никто не пострадал. Ближайшие рейсы были направлены на аэродром в поселке Чульман. От него до Якутска почти 700 км. Как сообщили ТАСС, в аэропорту столицы Якутии задерживается вылет десяти рейсов.