Глава Конституционного суда предложил изменить Конституцию

Валерий Зорькин, в частности, считает, что в нее нужно внести идеи соборности и социальной солидарности, как наиболее соответствующие ментальности русского народа. Кроме того, в своей статье в «Российской газете» Зорькин пишет, что России нужна двухпартийная система, потому что конкуренция в парадигме «правящее большинство — парламентская оппозиция» предотвращает политическую систему от застоя и загнивания.