Глава Конституционного суда предложил изменить Конституцию
Валерий Зорькин, в частности, считает, что в нее нужно внести идеи соборности и социальной солидарности, как наиболее соответствующие ментальности русского народа. Кроме того, в своей статье в «Российской газете» Зорькин пишет, что России нужна двухпартийная система, потому что конкуренция в парадигме «правящее большинство — парламентская оппозиция» предотвращает политическую систему от застоя и загнивания.
Комментарии15
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
zapadnay 10 октября 2018 | 02:26
С чего это вдруг он предложил изменить Конституцию? Неужели без ведома, по собственной инициативе? А вообще, такой важный вопрос должен решаться на референдуме, а не келейно.
stalin_vsegda_zhiv 10 октября 2018 | 02:35
Пытаются сделать все а-ля англосаксонский Запад, где каждый сам для себя. Но это Россия, где основа ментальности народа - общинность, справедливость, равенство, братство, взаимопомощь и помощь слабому. Так что тут вам все предложенное Зорькиным не поможет столетиями сидеть во власти.
igorrrpadlowitchs 10 октября 2018 | 03:00
stalin_vsegda_zhiv: зорькин соборность со стадностью перепутал!
ed10075 10 октября 2018 | 03:00
zapadnay: Не будте наивным, вы же понимаете, что сегодня в нашей стране право на такую инициативу имеет только один человек. Предлогом пока означена какая-то соборность, а в действительности Основной закон так "подкорректируют", что простому народу останется только удавиться.
sokal123 10 октября 2018 | 03:18
ed10075: Все изменения Конституции предполагают одно - Пахан должен править пожизненно . Всё остальное слова ,не более. И предложены эти изменения исключительно вождем ,а не Зорькиным . Под каким соусом подадут вечное правление пахана ,там видно будет.
scimitar 10 октября 2018 | 02:28
Смелая мысль. Поделить, стало быть, ЕР на две части. Один срок рулит Партия Жуликов, а Партия Воров ей оппонирует. Потом меняются местами. Гениально, я считаю.
kio 10 октября 2018 | 02:30
Просто шулер...
kio 10 октября 2018 | 02:32
Соборность небось в честь Солсберецкого собора, дабы увековечить "подвиг"...
spbdweller 10 октября 2018 | 03:26
kio: в церковь заставят ходить
kio 10 октября 2018 | 03:29
spbdweller: чем дальше от церкви тем ближе к богу
ze_danil 10 октября 2018 | 02:36
идеи соборности и социальной солидарности
_______________________
правослабный ИГИЛ*
(*- пока что запрещённый на территории РФ)
alexisgross_082018 10 октября 2018 | 02:49
Ну все ребятки докатились - мало того что напрямую объявили лапотников титульной нацией, так теперь и всю страну решили заточить под пресловутую русачью ментальность. Причем выделили - любовь к холяве и безответственность да коленопреклонение как основные черты.
Хотя это же тот самый Зорькин, который что-то мямлил о крепостном праве ;)) Прикольно - советы дает старичок до сих пор умеющий считать только до двух и считающий парламентскую оппозицию партией.
point3d 10 октября 2018 | 03:00
Крепостное право наконец вернут? ))))
kotopiss 10 октября 2018 | 03:22
партия нужна одна и все её названия знаем а по поводу социальной солидарности — насмешил Дальнозорькин
horseraddish 10 октября 2018 | 03:46
С таким председателем Конст. Суда вообще никакая Конституция не нужна.