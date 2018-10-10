В Рязани потушили пожар в академии ФСИН
По сообщениям МЧС, на это ушло примерно два с половиной часа. Огонь вспыхнул накануне вечером в одном из лекционных залов на шестом этаже. Площадь пожара оказалось небольшой — около сотни квадратных метров. Люди не пострадали, насколько серьезный ущерб нанесен учебному корпусу, не уточняется.
Комментарии1
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clandestino 10 октября 2018 | 02:02
У ФСИН есть академия? Ни за что бы не подумал. Зачем?