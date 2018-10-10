Тренер «Локомотива» заявил, что Александр Кокорин и Павел Мамаев предали профессию

Юрий Семин написал это в своем «Инстаграме» после инцидентов в понедельник. Футболисты клубов «Зенит» и «Краснодар» избили ногами водителя, который сделал им замечание, а затем в кафе напали на чиновников Минпромторга, которые были недовольны их шумным поведением. Возбуждено уголовное дело, Кокорин и Мамаев вызваны на допрос. В их клубах не исключают, что с ними могут расторгнуть контракты.