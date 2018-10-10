Тренер «Локомотива» заявил, что Александр Кокорин и Павел Мамаев предали профессию
Юрий Семин написал это в своем «Инстаграме» после инцидентов в понедельник. Футболисты клубов «Зенит» и «Краснодар» избили ногами водителя, который сделал им замечание, а затем в кафе напали на чиновников Минпромторга, которые были недовольны их шумным поведением. Возбуждено уголовное дело, Кокорин и Мамаев вызваны на допрос. В их клубах не исключают, что с ними могут расторгнуть контракты.
Комментарии1
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ara_1 10 октября 2018 | 01:58
"Предали профессию"...
Дебил высокопарный. Это ФУТБОЛИСТЫ!! Им голова дана, чтобы ею бить по мячу!
Что за идиотическая привычка ожидать от знаменитостей каких-то возвышенных интеллектуальных навыков? Люди талантливо стучат ногами по мячу, кто-то - по голове соперника, кто-то быстро бегает, кто-то красиво поет... С какой стати, эти люди ДОЛЖНЫ быть еще и интеллектуалами?