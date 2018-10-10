Фигурант дела «Нового величия» после месяца голодовки попал в больницу при СИЗО «Матросская тишина»

У 20-летнего Вячеслава Крюкова пострадали почти все внутренние органы, он весит всего 50 кг. Об этом сообщил в своем блоге член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евгений Еникеев. По его словам, Крюкова перевели в больницу еще 5 октября, но не уведомили ни адвоката, ни родственников. Сейчас молодому человеку делают капельницы дважды в сутки и превентивно дают препараты от язвы желудка.

Десять человек были задержаны в марте. Их обвинили в создании экстремистского сообщества. По словам адвокатов, все обвинение строится на показаниях внедренных агентов силовых структур. После массовой акции в центре Москвы две обвиняемые – Анна Павликова и Мария Дубовик – были переведены из СИЗО под домашний арест.