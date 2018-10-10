Футбольный клуб «Краснодар» подал в РФС заявление о расторжении контракта с полузащитником команды Павлом Мамаевым

Об этом РИА сообщил глава палаты РФС по разрешению споров Виктор Березов. Он добавил, что от «Зенита» подобных заявлений пока не поступало. По регламенту заявление должно быть рассмотрено в течение 30-ти дней, однако, скорее всего, это произойдет быстрее, — сказал Березов.

Ранее в футбольном клубе «Краснодар» заявили, что сделают все, чтобы разорвать контракт с Мамаевым. Он также будет отстранен от тренировок с основной командой и оштрафован.

Напомню, Павел Мамаев вместе с футболистом «Зенита» Александром Кокориным избили чиновника Минопромторга, а также водителя телеведущей. Полиция завела два уголовных дела.