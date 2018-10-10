Посол США в ООН Никки Хейли уходит в отставку в конце года

Новости об отставке Никки Хейли посыпались утром по вашингтонскому времени. Менее чем через час, Дональд Трамп, сидя рядом с послом США в ООН официально объявил, что до конца года Никки Хейли уйдет с должности. По словам Трампа, она предупреждала его полгода назад, что в конце 2018 года она хочет уйти, но в Администрации США сегодняшнее объявление многих все равно удивило.. Президент США сказал, что назовет прекмника Хейли в ООН в ближайшие недели и выразил надежду, что Хейли еще вернется в Администрацию в каком-нибудь другом качестве.

Сама Никки Хейли свое решение не объяснила, но опровергла слухи о том, что будет баллотироваться на выборах президента в 20-м году как конкурент Трампу.

Бывший губернатор Южной Каролины, Хейли была назначена послом США в ООН вскоре после инаугурации Трампа.

Пока Госсекретарем США был Рекс Тиллерсон, Хейли стала ведущим голосом США на международной трибуне, но с приходом в Госдеп Майка Помпео ее роль сильно уменьшилась.