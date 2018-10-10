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00:02, 10 октября 2018

Успокоить протесты в Ингушетии сможет только открытое обсуждение проблемы с людьми

Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал политик Михаил Касьянов.

Почти 7% территории Ингушетии переходит к Чечне по соглашению, подписанному главами двух республик – Юнус-Беком Евкуровым и Рамзаном Кадыровым. Это следует из расчетов, проведенных картографами географического факультета МГУ по заказу сайта «Кавказский узел». По оценкам экспертов, Ингушетия передала Чечне 26 тысяч гектаров из менее четырехсот тысяч своей площади.
Для вычислений была построена карта с выделением территорий, перераспределенных в соответствии с соглашением. В общем доступе эта карта не публиковалась.

Комментарии

4

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oleg_kievlyanin 10 октября 2018 | 00:14

//Успокоить протесты в Ингушетии сможет только открытое обсуждение проблемы с людьми//
А успокоить Чечню, как показывает история РФ не может никто и ничто.

kara 10 октября 2018 | 00:18

а что же мнение ААВ не отразили новостники , что Ингушетия только выигрывает от обмена.
складывается впечатление, что кто то на Эхе специально градус повышает.

ft18 10 октября 2018 | 00:23

Никто не смеет перечить Хану Кадырке.

mikhail_spb_ 10 октября 2018 | 00:23


Нацдилеру нужно срочно вылететь на место протеста, побеседовать с людьми и быстро уладить конфликт.
Ведь только ему под силу примирить народы.
Он сейчас наверняка уже готовится к полёту.

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