Самолет «Суперджет» авиакомпании «Якутия» выкатился за пределы ВВП при посадке в аэропорту Якутска
Об этом сообщает Росавиация.
Самолет прилетел в Якутск из Улан-Удэ. При посадке подломились основные опоры шасси. На борту находились 87 пассажиров и 5 членов экипажа. Никто не пострадал.
Комментарии4
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allasc 10 октября 2018 | 00:09
самолет рахитик :))))) ножки подломились.....
ft18 10 октября 2018 | 00:15
Самолёт СуперХрень.
mikhail_spb_ 10 октября 2018 | 00:17
А какие "пределы ВВП" установлены?
Насколько известно, ВВП нужно всё время удваивать.
tovarish52 10 октября 2018 | 00:18
не ВВП, а ВПП.