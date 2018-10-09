Защита чиновника Минпромторга Дениса Пака, которого избили футболисты Кокорин и Мамаев, отказалась идти на примирение
Адвокат Геннадий Удунян заявил «Интерфаксу», что преступление, которое было совершено, не предусматривает примирения сторон. Защита будет настаивать на том, чтобы дело переквалифицировали со статьи «побои» на статью «хулиганство». В первом случае максимальное наказание предполагает 2 года, во втором – 7.
Денис Пак признан потерпевшим. Он опознал нападавших, — сообщил адвокат. Также Кокорина и Мамаева подозревают в нападении на Виталия Соловчука – водителя телеведущей Ольги Ушаковой.
Комментарии14
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ts 09 октября 2018 | 23:08
И правильно вделал! Наглецов -- к ответу!
igorrrpadlowitchs 09 октября 2018 | 23:25
ts: заПАКовать уродов !
ivfn 09 октября 2018 | 23:40
igorrrpadlowitchs:
Какое примерение сторон. По всем каналам ТВ рассказыват эту историю.
nns33 09 октября 2018 | 23:18
Люди любят спорт,поддерживают свои сборные команды,гордятся. Это нормально и правильно. И любого спортсмена это обязывает вести себя прилично,не превращаться в шпану.
captainobvious 09 октября 2018 | 23:21
это правильно. Кокорин и мамаев - такое же эталонное быдло, как Эрик Давидыч. Эрик сидит. Почему эти уроды гуляют на свободе?
ed10075 09 октября 2018 | 23:22
Будет в высшей степени несправедливо, если эти нувориши из грязи откупятся дармовыми деньгами, цену которым они так и не осознали. Если дело в отношении них закроют, можно будет окончательно признать, что правосудие в стране умерло.
mikhail_spb_ 09 октября 2018 | 23:22
Что-то подсказывает, что вмешается какой-нибудь начальничек и прикажет дело замять.
Во всяком случае, слабо верится, что не в меру разбушевавшихся футболистиков посадят.
vilingrad 09 октября 2018 | 23:23
Кокорин: "Ты чего это, иудей, прищурился?!"
stopkran1969 09 октября 2018 | 23:33
Можно этим обкокореным мамаевцам хоть по суду присудить научиться по мячику попадать? Лет 7 за полярный кругом
allasc 09 октября 2018 | 23:55
корейцы спасут Россию!!!!
navy06 10 октября 2018 | 00:03
Этих скотов - в стойло, на 7 лет!
ser_gey_love_roff 10 октября 2018 | 00:04
А где, извольте поинтересоваться, работает этот бесформенный господин Пак, что может себе позволить посещать ресторан, где отдыхают миллионеры?
grigol331 10 октября 2018 | 00:18
ser_gey_love_roff:
В крутой конторе на неслабой должности.
Шо, жаба давит?
olenenok_zed 10 октября 2018 | 00:06
Вчера ты футболист с понтом, сегодня зек с рогом