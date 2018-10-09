Один из обвиняемых по делу «Нового величия» Вячеслав Крюков попал в больницу СИЗО «Матросская тишина», — об этом написал в своем блоге член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евгений Еникеев.

По словам правозащитника, объявившего в СИЗО голодовку Крюкова перевели в госпиталь еще 5 октября, но не сообщили об этом ни адвокату, ни его родным обвиняемого. Сейчас он находится в палате интенсивной терапии.

По прибытии в больницу вес Крюкова составлял 50 килограммов, рассказал Еникеев. Врачи сделали ему УЗИ и зафиксировали изменения всех внутренних органов, кроме селезенки. Пациенту дважды в день делают поддерживающие капельницы. Крюков отказывается прекратить голодовку, отмечает Еникеев.

Вячеслав Крюков и другой обвиняемый по этому делу Руслан Костыленков объявили голодовку 11 сентября. Они требуют перевести их из СИЗО под домашний арест.

Напомним, по делу о создании экстремистского сообщества «Новое величие» были задержаны 10 человек. Следователи считают, что они собирались свергнуть конституционный строй. Сами обвиняемые настаивают на том, что стали жертвами подстрекателей, внедренных спецслужбами.