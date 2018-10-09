Украинский режиссер Олег Сенцов, находящийся в российской колонии, включен в шорт-лист Сахаровской премии
Украинский режиссер Олег Сенцов, находящийся в российской колонии, включен в шорт-лист Сахаровской премии «За свободу мысли». Об этом сообщает Deutsche Welle. Кандидатуру Сенцова выдвинула самая крупная фракция Европарламента – Европейская народная партия.
На награду также претендует марокканский правозащитник Насар Зефзафи и гуманитарные организации, спасающие беженцев в Средиземном море.
Сахаровская премия присуждается с 1988-го года людям и организациям, которые борются за демократию и права человека.
Комментарии7
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danko_bobka 09 октября 2018 | 23:07
На майдане в палатке от данко1 из маями.
danko_bobka 09 октября 2018 | 23:10
danko_bobka: все таки не до конца он премию отработал. Прекратил. Но в этом Путин виноват это известно всему Миру! А беженцев. Германия им спасибо скажет! Пусть едут. Люди ими очень довольны и миллионов 30 ещё примут. Но надо сразу на западную Германию. Там люди лучше живут. И цыган туда же.
pit_heap 09 октября 2018 | 23:17
Туристический поток в Крым в нынешнем году превысил показатели всех лет, прошедших после распада СССР. Об этом сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
mbh_vor__n1 09 октября 2018 | 23:07
Это рыжиссерское убожество, может и "голодовку по-бандеровски" возобновит - начнет опять жрать под одеялом?
А? ;)
fresh_breeze 09 октября 2018 | 23:38
"Сахаровской премии «За свободу мысли»"
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"Устроим им ад" — эта мысль имелась в виду?
Андрей Дмитриевич в гробу перевернётся, если премию его имени получит этот субъект.
kama 09 октября 2018 | 23:46
Гражданина Сенцова уже назвали режиссером чаще, чем Копполу.
master_superanalitik 09 октября 2018 | 23:52
Сенцов - настоящий засранец, но после того как он получит сахаровскую премию, его цена будет выше. И тогда этого засранца можно будет обменять на узников совести, томящихся в американских тюрьмах.