Украинский режиссер Олег Сенцов, находящийся в российской колонии, включен в шорт-лист Сахаровской премии «За свободу мысли». Об этом сообщает Deutsche Welle. Кандидатуру Сенцова выдвинула самая крупная фракция Европарламента – Европейская народная партия.

На награду также претендует марокканский правозащитник Насар Зефзафи и гуманитарные организации, спасающие беженцев в Средиземном море.

Сахаровская премия присуждается с 1988-го года людям и организациям, которые борются за демократию и права человека.