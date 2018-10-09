Постпред США при ООН Никки Хейли покинет свой пост в конце года
Об этом заявил президент Трамп после встречи с Хейли в Белом доме. По его словам, Никки Хейли еще 6 месяцев назад сообщила президенту, что хочет отдохнуть. Трамп добавил, что он надеется, что Хейли вернется в администрацию на другую должность. Кто заменить ее в ООН, пока неясно.
Хейли занимала должность постпреда США с января 2017-го года.
Комментарии10
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danko_bobka 09 октября 2018 | 23:04
Бабка данко1 выдержит?
blahovdav 09 октября 2018 | 23:07
danko_bobka: Главное чтобы бутлеровские свиньи выжили
pit_heap 09 октября 2018 | 23:14
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассмотрит кандидатуру Дины Пауэлл, бывшей сотрудницы Белого дома, на должность постпреда США при ООН в связи с отставкой Никки Хейли.Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова Трампа.
novyrusich 09 октября 2018 | 23:09
danko_bobka: Во вторник, 9 октября, в Иерусалиме состоялась встреча премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и вице-премьера РФ Максима Акимова, в ходе которой обсуждалось сотрудничество Израиля и России в различных областях, в том числе в медицине, науке, строительстве, сельском хозяйстве и сфере высоких технологий, а также продвижение договора об усыновлении, сообщает пресс-служба главы правительства Израиля.
Премьер-министр Нетаниягу подчеркнул важность отношений между двумя странами и важность продолжения диалога, касающегося региональных угроз, при учете общих интересов.
Ранее в Иерусалиме прошло заседание Смешанной российско-израильской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
Россия потихоньку сдулась и отказалась от глупых обвинений. Слишком она завист от Израиля
tom_tom 09 октября 2018 | 23:54
- Роза, как тебе этот доктор Мишкин?
- Изя, я тебе скажу так: если в стране появляются врачи-убийцы, значит, «любимому вождю» скоро конец.
parasuk_ 09 октября 2018 | 23:06
Ну и хорошо. Баба она глупая и страшная. Только терра трампия позорит :)
mozhem_povtorit 09 октября 2018 | 23:56
parasuk_: По глупости и непривлекательности наша ободранная курица из МИДа вне конкуренции.
mikhail_spb_ 09 октября 2018 | 23:06
Видимо, не выдержала дебилизма бубензи?
Да, с ним в одном помещении невозможно находиться.
danko_bobka 09 октября 2018 | 23:15
mikhail_spb_: видимо, вероятно, наверное, хохломрась. Опущенный. Внук. Данко1. Находиться.
timbuktu 09 октября 2018 | 23:48
ну,разве это не сговор небензи и трампа?! ))