Компания Google не будет официально продавать в России новые модели своего смартфона Pixel и планшет Pixel Slate

Сегодня новинки были представлены в Нью-Йорке. В телефонах установлен новый чип безопасности, который отвечает за сохранность данных. Представитель Google отказался комментировать, почему России нет в списке стран официальной продажи. По словам представителя одного из крупных ритейлеров, на российском рынке очень высокая конкуренция. Он занят компаниями Apple и Samsung. По мнению другого эксперта, российский рынок сравнительно небольшой и не является приоритетным для Google, — сообщает РБК.