Компания Google не будет официально продавать в России новые модели своего смартфона Pixel и планшет Pixel Slate
Сегодня новинки были представлены в Нью-Йорке. В телефонах установлен новый чип безопасности, который отвечает за сохранность данных. Представитель Google отказался комментировать, почему России нет в списке стран официальной продажи. По словам представителя одного из крупных ритейлеров, на российском рынке очень высокая конкуренция. Он занят компаниями Apple и Samsung. По мнению другого эксперта, российский рынок сравнительно небольшой и не является приоритетным для Google, — сообщает РБК.
Комментарии4
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vpu2011 09 октября 2018 | 22:40
Забанили в гугле
oneoretwo 09 октября 2018 | 22:42
...ни чё, митя через и-неты выпишет себе, как кроссовки...
parasuk_ 09 октября 2018 | 22:43
Горе-то какое, как жить после этого :)
stopkran1969 09 октября 2018 | 22:43
Красиво опустили - и рынок маленький, и не стоит на него