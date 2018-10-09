Атлетическая комиссия штата Невада отстранила бойца Конора Макгрегора от проведения поединков на один месяц
Атлетическая комиссия штата Невада отстранила ирландского бойца Конора Макгрегора от проведения поединков на один месяц. Как отмечает пресс-служба комиссии, спортсмен не сможет участвовать в боях по медицинским показаниям.
Напомним, на турнире в Лас-Вегасе Хабиб Нурмагомедов победил Макгрегора, а после боя секундант Нурмагомедова и его двоюродный брат подрались с ирландским бойцом. По окончании турнира глава Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт заявил, что Нурмагомедов может быть лишен чемпионского титула.
Комментарии2
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zemljanka 09 октября 2018 | 22:40
Организаторы - уроды.
Сил, здоровья - спортсменам.
putin_itogy 09 октября 2018 | 22:42
Посмотрел второй раз бой..
Мак Грегор - Красавчик, и боя явно за ним!
Дагестанец выдохся уже во втором раунде, и его спасло что он с самого начала кидался в ноги нокаутёру Макгрегору, и вис на нём весь бой, некрасиво вязав его из последних сил.
Если бы не эта примитивная чабанская борьба-кураш, Макгрегор (не участвующий до этого 2 года в боях)легко бы его отделал, в кровь.
Пусть спасибо скажет Макгрегору, было видно что бой для него ничего не значил, он как обычно развлекался.
Ещё более уважаю ирландцев!
Браво - Великая белая нация!