В Госдуме опровергают информацию газеты «Сан» об отправке в Восточную Ливию российских спецназовцев
В Госдуме, а также в российском посольстве в Лондоне опровергли отрицают правдивость публикации в газете «Сан», в которой говорится о намерении России превратить Ливию в новую Сирию. Зампред думского комитета по обороне Юрий Швыткин заявил РИА, что российских военнослужащих на территории Ливии нет. В посольстве, в свою очередь, сказали, что российская сторона никогда не планировала военного вмешательства в дела Ливии и придерживается резолюции СБ ООН, установившей эмбарго на поставки оружия на ливийскую территорию.
Комментарии3
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stopkran1969 09 октября 2018 | 22:39
Так и из ООН выгонят, хотя и так "кругом враги"
danko1 09 октября 2018 | 22:41
А откуда в ГД и в посольстве могут знать, что МО творит?
Да и отрицание это больше на утверждение похоже. И "их там нет" от завравшихся уже саркастический смех вызывает.
hagana 09 октября 2018 | 22:42
Они все перепутали,-там,наверное,вагнероацы,а он в спецназе не числится!