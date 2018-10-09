В Госдуме опровергают информацию газеты «Сан» об отправке в Восточную Ливию российских спецназовцев

В Госдуме, а также в российском посольстве в Лондоне опровергли отрицают правдивость публикации в газете «Сан», в которой говорится о намерении России превратить Ливию в новую Сирию. Зампред думского комитета по обороне Юрий Швыткин заявил РИА, что российских военнослужащих на территории Ливии нет. В посольстве, в свою очередь, сказали, что российская сторона никогда не планировала военного вмешательства в дела Ливии и придерживается резолюции СБ ООН, установившей эмбарго на поставки оружия на ливийскую территорию.